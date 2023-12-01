Подмосковье 01 декабря 2023, 12:54 Новый детский сад открыли в микрорайоне Трехгорка в Одинцове пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Дошкольное учреждение на 400 мест открыли в Одинцове с 1 декабря. Детский сад расположен на Кутузовской улице в микрорайоне Трехгорка и рассчитан на 16 групп для детей в возрасте от двух до семи лет.

В дошкольном учреждении полностью укомплектован штат сотрудников. Там настроили все технологическое оборудование, а в спортивном и музыкальных залах подготовили необходимый инвентарь.

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«Детский сад выполнен в авиационной тематике, его назвали „Экипаж детства“. Он получился образцово-показательный — просторный, современный и технологичный. Для ребят созданы максимально комфортные условия, приближенные к домашним. Особое внимание — развитию воспитанников. Игровые комнаты в каждой группе оснастили интерактивными панелями. Насыщенная программа позволит ребятам основательно подготовиться к школе», — рассказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Территорию детского сада полностью благоустроили. Здесь установили прогулочные веранды и детские площадки.

Дошкольное учреждение «Экипаж детства» вошло в структуру образовательного центра «Флагман», в котором четыре школы и восемь детских садов.

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