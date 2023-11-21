Подмосковье 21 ноября 2023, 18:29 Новый детский сад открыли в микрорайоне 25А в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Детский сад «Паровозик» открылся в микрорайоне 25А в Мытищах. Учреждение смогут посещать 250 воспитанников.

Новый детский сад назвали в честь градообразующего предприятия «Метровагонмаш», которому в этом году исполнилось 126 лет. Открытия ждали все местные жители.

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В здании разместили групповые комнаты, кабинеты для занятий, спортивный и актовый залы. На прилегающей территории оборудовали площадки для прогулок и игр.

Напомним, в 2024 году в Мытищах планируется открыть еще три детских сада на 1020 мест.

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