Новый детский сад на 60 мест открыли в Красногорске

Новый детский сад мини-формата открыли в Путилкове. Его создали при красногорской школе «Мозаика». Здесь смогут заниматься 60 ребят.

Разница между обычными детскими садами и мини-версиями состоит в том, что для стандартного нужна большая территория, а в некоторых округах пока что нет свободных для этого земель.

Это отметила министр образования региона Ирина Каклюгина. Она уточнила, что наряду с мини-садами открывают и большие. Но они требуют более длительных сроков постройки.

Теперь в Красногорском городском округе есть два мини-сада. Благодаря этому очередность в микрорайоне снизилась уже на 23% Ирина Каклюгина.

Красногорск в числе самых густонаселенных муниципалитетов Подмосковья. Родители дошколят очень ждали открытия садов в новом мини-формате, отметила Ирина Каклюгина.

«Открываем их на территориях, где самая высокая очередность в дошкольные учреждения. Отмечу, что сады в мини-формате ничем не отличаются от традиционных. Для детей там есть все необходимое», — сказала она.

Скоро откроют еще три мини-сада. Их создадут в Красногорске, Химках и Наро-Фоминске.