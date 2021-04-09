Новый детский сад на 350 мест открыли в Балашихе

Новый детский сад № 58 «Мозаика» открыли в Балашихе. Это современный большой корпус, рассчитанный на 350 ребят. Он появился в жилом комплексе «Измайловский лес».

Детский сад разместился в доме № 13 на Реутовской улице. Это подчеркнула министр образования Московской области Ирина Каклюгина. Она отметила, что здесь смогут заниматься 14 групп.

В новом детском саду сделали музыкальный и физкультурный залы, просторные групповые, игровые площадки — создали все условия для комфортного пребывания детей Ирина Каклюгина.

Из 14 групп три будут ясельными, а в будущем запланировали открыть логопедические. Они необходимы детям с задержкой речевого развития.

В администрации Балашихи рассказали, что вскоре запустят и дополнительные занятия по ритмике, хореографии, подготовке ребят к школе.

«Благодарим строителей за современный детский сад. Питание, как мы выяснили, хорошее. Его готовят в собственном пищевом блоке. Сами помещения тоже впечатляют. Очень радует, что это сделано с душой», — добавил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Детский сад возвысился на три этажа. В нем появились кабинет врача, прачечная, музыкальные и творческие пространства.

«Наш садик сегодня открыл двери для своих воспитанников. В первый день его посетили 100 детей», — отметила заведующая учреждением Галина Зонкович.

Детский сад построили за два года. Его открыли в микрорайоне, рассчитанном на 10–12 тысяч человек.