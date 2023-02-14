Подмосковье 14 февраля 2023, 08:30 Новый детский сад откроют в ЖК «Пригород лесное» в Ленинском округе в марте

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Работы в детском саду на 360 мест в жилом комплексе «Пригород лесное» в Ленинском округе — на финишной прямой. Сейчас строители на объекте заняты монтажом инженерного оборудования и чистовой отделкой. Садик планируют открыть в марте.

Проверить ход работ приехал глава муниципалитета Алексей Спасский.

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«Традиционно один день в неделю мы посвящаем каким-то выездам. Это все в графике», — рассказал глава Ленинского городского округа Алексей Спасский.

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Школа в микрорайоне тоже почти готова. Работы завершены на 70%. Следующий учебный год первоклашки начнут здесь.

Кроме того, в 2024 году построят и новую поликлинику. Она будет самой большой в округе — рассчитана на тысячу посещений взрослых и юных пациентов. Пока идет проектирование и подготовка строительной площадки.

Застройщик возводит все объекты своими силами, работы идут в графике. Всего в муниципалитете сейчас строят четыре школы и восемь детских садов. Новые учреждения планируют сдать в 2024 году.

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