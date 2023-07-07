Подмосковье 07 июля 2023, 12:50 Новый детский сад откроют в ЖК «Первый квартал» в Видном к сентябрю

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Строительство нового детского сада в жилом комплексе «Первый квартал» завершается Видном. Он рассчитан на 280 мест. Объект планируют открыть к началу учебного года.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, готовность работ превысила 90%. Строители завершили монтаж коммуникаций и оборудования, установили двери и окна и завершают отделку помещений.

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Площадь трехэтажного здания составит 1,5 тысячи квадратных метров. Оно будет состоять из нескольких модулей. В отделке будут использовать натуральные материалы: кирпич, дерево и гальку.

В детском саду обустроят атриум с десятиметровыми потолками. Его будут использовать как театральную сцену и место для праздников и проведения игр. Там же будет амфитеатр с разноуровневыми сиденьями. Для детей также построят залы для спорта, танцев и музыки, кабинеты психолога и логопеда, медкабинет и кухню.

На территории сада обустроят игровые зоны с мини-огородом и лесом приключений. Учреждение станет первым социальным объектом застройщика в Подмосковье.

Позже в жилом комплексе построят школу, которая будет сдана в 2024 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье повысило выплату на школьную форму для многодетных семей с низким доходом. Теперь они будут получать по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, проходящего обучение.

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