Подмосковье 01 декабря 2023, 15:47 Новый детский сад откроют в ЖК «Новоснегиревский» в Истре пресс-служба админисрации городского округа Истра

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Мини-детский сад откроют в жилом комплексе «Новоснегиревский» в поселке Рождествено под Истрой. Он будет рассчитан на 76 детей.

Новый палисадик откроют по просьбе жителей и он станет вторым на этой территории. С сентября там работает другой мини-сад. Он располагается на первом этаже жилого дома и занимает площадь более 170 квадратных метров.

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В помещении провели капремонт и создали все необходимые условия в соответствии с образовательным процессом. Там открыты три группы для детей от трех до шести с половиной лет. Работает учреждение так же, как и все другие детские сады округа в режиме полного дня.

пресс-служба администрации городского округа Истра пресс-служба городского округа Истра пресс-служба администрации городского округа Истра пресс-служба администрации городского округа Истра пресс-служба городского округа Истра

Новый сад будет расположен в соседнем помещении. Вскоре там начнется ремонт. Также сейчас решается вопрос с организацией отдельной прогулочной площадки для воспитанников учреждения.

«Сейчас переходим ко второму этапу. Подобрали смежное помещение, чуть большее по площади, чем действующий палисадик. Мы осмотрели его и планируем в дальнейшем объединить эти два помещения. В конечном итоге мы получим практически нормативный полноценный детский сад на 150 детей», — рассказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах региона.

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