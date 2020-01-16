Новый детский сад откроют в Раменском в этом году. В него пойдут 140 ребят

В Раменском, в поселке Кратово, откроют новый детский сад. Здание уже ввели в эксплуатацию, сообщила пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

Детский сад рассчитан на 140 мест — это восемь групп. Работать с ребятами будут воспитатели, психологи, педиатры. Для детей подготовят медицинский кабинет, спортивный и музыкальный залы, групповые комнаты.

«В коттеджном поселке Кратово уже введены в эксплуатацию 24 жилых таунхауса, и поселку был необходим детский сад. Садик подходит под все современные стандарты качественного и комфортного развития детей», — рассказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Новое учреждение создаст около 50 новых вакансий в муниципалитете. Открытие запланировано на второй квартал года.