31 августа 2023, 16:56
Новый детский сад откроют в поселке Новоивановском в сентябре
Завершается строительство детского сада на 300 мест в поселке Новоивановском. Новое учреждение примет воспитанников во второй половине сентября.
Телеканал «360»
В здании детского сада разместятся комфортные групповые и спальные комнаты, музыкальный и физкультурный залы. Занятия с ребятами будут проводить воспитатели и педагоги дополнительного образования — музыкальный руководитель, педагог-психолог и логопед.
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Кроме того, во дворе учреждения построят игровые площадки, песочницы, веранды, качели и зону отдыха.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии 30 новых школ и 25 детских садов 1 сентября.
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