Подмосковье 07 февраля 2023, 14:50 Новый детский сад откроется в Реутове 15 февраля

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Открытие детского сада на 250 мест в Реутове намечено на 15 февраля. Дошкольное учреждение примет ребят почти на год раньше, чем изначально планировалось.

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Строительные и отделочные работы завершены, мебель расставлена, территория благоустроена. Совсем скоро здание заполонят детский смех и звуки повседневной суеты.

В здании будут работать 12 групп, в том числе четыре ясельные. Есть спортивный и музыкальный залы, комнаты логопеда и психолога, пищеблок, медицинские кабинеты, административные и вспомогательные помещения.

«Сад отвечает всем новым стандартам. При строительстве мы также учитывали и то, что здесь могут воспитываться дети с ограниченными возможностями здоровья», — отметил глава Реутова Станислав Каторов.

Садик станет дошкольным отделением школы № 10. Группы уже укомплектованы, коллектив сформирован. Дата открытия — 15 февраля.

На днях Министерство образования Подмосковья проинспектировало бассейны в детсадах региона. Губернатор Андрей Воробьев поручил провести аналогичные проверки и в школах.