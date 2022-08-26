Новый детский сад откроется в Кубинке в 2023 году

Строительство нового детского сада в Кубинке в Одинцове идет по графику. Каркасно-монолитная часть уже готова, работы по устройству кровли завершились. Строительство выходит на финишную прямую.

Площадь трехэтажного здания составляет больше пяти тысяч квадратных метров. В нем обустроят просторные игровые, музыкальный и спортивный залы, большой пищеблок. Особенно внимание будет уделяться детям с ограниченными возможностями здоровья. Специально для них в детском саду обустроят безбарьерную среду.

Когда детский сад откроется, он сможет принять 330 новых воспитанников. Строители говорят, что все работы идут по графику и объект будет сдан в установленные сроки.

«На сегодняшний день у нас работает около 115 человек, от 5 до 7 единиц техники, мы сейчас проводим работы в основном по инженерной коммуникации, завершаем часть отделочных работ, в том числе и снаружи», — руководитель проекта Антон Сторожук.

К текущему моменту готовность учреждения составляет более 60%. Ожидается, что в начале ноября будут завершены все строительные работы. Уже в новом году детский сад откроет свои двери для юных жителей Кубинки.

На сегодняшний день готовность дошкольного учреждения — более 60%. Строительные работы планируют завершить в начале ноября. И уже в новом году садик откроет свои двери для юных жителей Кубинки.

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