Подмосковье 02 сентября 2022, 14:52 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Новый детский сад откроется в Котельниках в 2023 году фото с сайта pixabay.com

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В Котельниках началось строительство нового детского сада, в который смогут ходить сразу 350 воспитанников. Уже стартовал подготовительный этап работ, сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

«Подрядчик приступил к планировке территории и устройству котлована, подъездных путей и мест складирования и хранения материалов», — уточнили в ведомстве.

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Ожидается, что новый современный детский сад откроет свои двери уже в 2023 году. Здание будет состоять из трех этажей и разместится на площади 4,7 тысячи квадратных метров. Детский сад рассчитан на 14 групп, посещать его смогут дети от полутора до семи лет.

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В здании предусмотрены просторные физкультурный и актовый залы, пищеблок, медицинский кабинет и прачечная, а также множество технических помещений. Здание построят так, чтобы в него не был затруднен доступ для маломобильных групп населения.

Облагородить собираются и прилегающую территорию. На ней установят теневые навесы, там появятся новые детские игровые комплексы и спортивные площадки.

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