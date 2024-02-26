Подмосковье 26 февраля 2024, 14:54 Новый детский сад «Островок» открыли на улице Маршала Бирюзова в Одинцове Пресс-служба администрации г.о. Одинцово

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Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вместе с директором проектного управления «Инград» Сергеем Аксеновым открыли новый муниципальный детский сад на улице Маршала Бирюзова. Дошкольное учреждение построили в рамках проекта «Одинград» в жилом квартале «Лесной».

Андрей Иванов сообщил, что новый садик стал отделением городской гимназии № 11 и предназначен для девяти групп детей в возрасте от 1,5 до семи лет.

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Здание выполнено по уникальному дизайн-проекту в форме полузамкнутого кольца, что делает его функциональным и просторным. В нем есть логопедический кабинет, кружковые комнаты, музыкальный и физкультурный залы. Также в здании полностью оборудованный медицинский блок для проведения осмотров, диспансеризации, вакцинаций и оказания первичной медицинской помощи.

«Сегодня мы открыли детский сад на 170 мест в квартале „Лесной“. Продолжается строительство еще двух детских садов и школы в квартале „Семейный“. В общей сложности три детских сада и школа проекта „Одинград“ будут рассчитаны на 430 детей и 1100 учеников», — отметил директор проектного управления «Инград» Сергей Аксенов.

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