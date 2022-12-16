Подмосковье 16 декабря 2022, 08:43 Новый детский сад на улице Энтузиастов в Волоколамске откроют осенью 2023 года

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Строительство детского сада продолжается на улице Энтузиастов в Волоколамске. Завершить работы планируют уже летом 2023 года, чтобы осенью сад мог принять первых воспитанников.

Сейчас на стройке идет каменная укладка теплого контура. После застройщик приступит к внутренним работам. Важно, что большая часть используемых строительных материалов от волоколамских производителей.

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«Летом 2023 года сдать надо, чтобы в сентябре уже детки пошли. Здесь будут и ясли, которые уже в полтора года будут принимать детишек. Мамы его сильно ждут. Директор, которая была в старом садике 1952 года, контролирует [строительство]. Также и родители приходят, смотрят», — рассказал глава городского округа Волоколамск Михаил Сылка.

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За ходом работ на объекте, кроме администрации округа, наблюдают самые заинтересованные — заведующая садика и родительский комитет.

«Мы его очень долго ждали. Наблюдаем за строительством, которое шагает семимильными шагами. Только ничего не было, был котлован, и вот уже первый этаж, второй начинают. Все время мы контролируем с общественностью, с молодыми мамочками. Глава района нас поддерживает — всегда приезжает и приглашает нас на встречу», — рассказала заведующая детским садом Наталья Булкина.

В здании нового садика предусмотрены групповые ячейки со спальнями, игровыми комнатами, залы для занятий музыкой и физкультурой, медицинский блок, технические и административные помещения.

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