Подмосковье 03 августа 2023, 13:11 Новый детский сад на Юбилейном проспекте в Химках построят в 2024 году Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Началось строительство трехэтажного детского сада площадью 4,8 тысячи квадратных метров. Рабочие приступили к котловану под фундамент здания. Дошкольное учреждение появится на месте старого детского сада № 5 «Радуга».

Старый корпус снесли. Детей на время строительства распределили по другим дошкольным учреждениям.

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«Детский сад „Радуга“ на Юбилейном проспекте был рассчитан на 155 малышей. Мы приняли решение полностью его реконструировать. Фактически построим новое здание с большей площадью. Так мы увеличим количество мест вдвое, что позволит нам сократить общегородскую очередь в дошкольные учреждения в Химках», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Новый сад будет принимать детей в возрасте от полутора до семи лет. Каждая из групп будет оборудована игровой комнатой, спальней, буфетом, раздевалкой и туалетом.

Новый детский сад введут в эксплуатацию в сентябре 2024 года. Реконструкция проходит в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ежегодно в регионе капитально ремонтируют более 60 школ.

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