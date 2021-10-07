Новый детский сад на 80 мест появится в Балашихе следующей весной

Новый детский сад появится на улице Твардовского в Балашихе следующей весной. Он будет рассчитан на 80 воспитанников. Строительство уже началось — работы ведет подрядная организация «СтройКапиталИнвест».

Строители уже вырыли котлован под фундамент. Сейчас на площадке работают 24 человека — через несколько дней они начнут бетонировать основание здания. Возвести каркас и закрыть контур будущего детского сада планируют до нового года.

Фото: Константин Роик

«Сроки строительства очень сжатые, поэтому в зимнее время мы будем вести работы внутри помещений. Начнем с черновой отделки и прокладки магистральной сети электроснабжения, слаботочных сетей, систем водоснабжения, водоотведения и отопления. Сдача объекта планируется во втором квартале 2022 года с учетом того, что часть работ по озеленению и благоустройству территории мы будем выполнять в теплое время года», — отметил директор по строительству ООО «СтройКапиталИнвест» Владимир Артемьев.

В детском саду предусмотрели все, что нужно воспитанникам. Там появятся игровые и спальные комнаты, музыкальный и физкультурный залы, пищеблок, медкабинет. Кроме того, проведут благоустройство прилегающей территории: ее не только озеленят, но и построят там игровые городки, спортивные комплексы и теневые навесы.

Благодаря новому детскому саду получится снизит напряженность с недостатком мест в густонаселенном микрорайоне Южный. На его строительство выделено 149 миллионов рублей.