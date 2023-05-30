Подмосковье 30 мая 2023, 10:29 Новый детский сад на 360 мест построили в ЖК «Люберцы» Группа "Самолет"

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Здание детского сада площадью 4,5 тысячи квадратных метров достроили в ЖК «Люберцы». Разрешение на ввод выдали в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Застройщик — группа «Самолет» — возвел трехэтажное здание за счет внебюджетных источников финансирования. В детском саду будет все необходимое: просторные группы со спальнями и игровыми, залы для праздников и занятий спортом, собственный пищеблок и другие необходимые помещения. Есть также кабинеты логопеда и психолога, медицинский блок. Все помещения уже наполнили мебелью и оборудованием.

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Во дворе нового детского сада создали две общие физкультурные площадки и 15 индивидуальных — для каждой из групп. Перед главным входом есть пространство, где можно будет проводить праздники и мероприятия на свежем воздухе.

В жилом комплексе «Люберцы» уже построены четыре детских сада, две школы и инженерно-технологический лицей с углубленным изучением технических дисциплин. Введена в эксплуатацию поликлиника, завершается строительство станции скорой помощи. В будущем здесь появятся и другие объекты социальной инфраструктуры.

Программа строительства жилья в Подмосковье должна балансировать с возведением новых школ и детских садов, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. По его словам, «это то, что важно для каждой семьи».