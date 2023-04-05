Подмосковье 05 апреля 2023, 12:18 Новый детский сад на 350 мест построят в деревне Богданиха в 2026 году ООО «Вельтбау».

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Архитектурная комиссия Градостроительного совета Подмосковья поддержала архитектурно-художественное решение проекта детского сада на 350 мест. Учреждение возведут в деревне Богданиха в 2026 году.

«Дошкольное учреждение рассчитано на 14 групп. Строительство планируется начать в 2024 году, а завершить в 2026. Ввод образовательного учреждения в эксплуатацию позволит создать порядка 50 рабочих мест», — сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

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В детсаду появятся групповые, спальни, раздевалки, буфетные и туалетные комнаты. Также для малышей оборудуют просторные залы для занятий спортом и музыкой.

«Детский сад выполнен в современном стиле. Выразительность фасадам придает сочетание разных фактур отделочных материалов: декоративной рельефной штукатурки, керамической плитки и бетонной плитки „под кирпич“, — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Прилегающую территорию тоже благоустроят: там появятся игровые площадки с теневыми навесами из натурального дерева и игровым оборудованием.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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