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03 сентября 2022, 01:00

Новый детский сад на 325 мест открыли в Ленинском округе

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Новый детский сад на 325 мест «Город детства» открыли в Ленинском округе. Это третий корпус уже существующего детсада. Современная трансформируемая мебель, видеопроекторы, экраны — учреждение оснащено по последнему слову техники.

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«Уникальная дошкольная организация, которая вошла в топ-500 садов России. Один из лучших вообще детских садов Российской Федерации, и вот этот замечательный коллектив, вот эта команда педагогов сегодня получает еще один корпус такого наполненного, такого красивого, современного детского сада», — сказала заместитель главы администрации Ленинского округа Татьяна Квасникова.

Детям будет комфортно не только внутри, но и снаружи. На территории прогулочные площадки для 13 групп. Они покрыты безопасным резиновым покрытием, а теневые навесы выполнены из натуральных материалов.

Также в микрорайоне уже строятся две школы, открыть которые планируется в 2023 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал учителей Подмосковья к чуткому диалогу со школьниками.

Дети

Детские сады

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