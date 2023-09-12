Подмосковье 12 сентября 2023, 03:30 Новый детский сад на 320 мест откроют в микрорайоне Рекинцо-2 в Солнечногорске в 2024 году Пресс-служба администрации Солнечногорска

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Новый детский сад в микрорайоне Рекинцо-2 в Солнечногорске откроют к сентябрю 2024 года. Сейчас строители завершили монтаж внутренних панелей, уровень готовности объекта составляет 20%.

«Новый трехэтажный детский сад, общая площадь которого составит более пяти тысяч квадратных метров, возводят в микрорайоне Рекинцо-2 с использованием модульных технологий. Работы ведутся в соответствии с графиком. Сейчас на заводе ведется изготовление и комплектация наружных стеновых плит и плит перекрытия первого этажа для непрерывного монтажа, поставка ожидается в ближайшее время», — отметил замглавы городского округа Александр Сорокин.

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Возведение детского сада проходит по программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Внутри дошкольного учреждения оборудуют помещения для 13 групп, где у каждой будет отдельные спальни, туалеты, буфеты и раздевалки. Также для малышей подготовят спортзал и музыкальный кружок.

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