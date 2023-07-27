27 июля 2023, 14:04
Новый детский сад на 320 мест откроется в Мытищах 1 сентября
Новый детский сад в деревне Погорелки городского округа Мытищи откроется 1 сентября. Сейчас там завершили чистовую отделку и установили инженерные сети.
Детский сад на 320 мест построили всего за 10 месяцев. В здании обустроен пищеблок, завозят мебель. На территории установили групповые площадки и малые архитектурные формы. Учреждение возвели по программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры».
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Выдавать направления для зачисления детей в детский сад начнут с середины августа, а уже в начале учебного года он откроет двери для воспитанников.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в регионе.
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