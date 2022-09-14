Новый детский сад на 280 мест построят в Сергиевом Посаде | 360°

Подмосковье 14 сентября 2022, 10:07 Поделиться Telegram

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Viber Новый детский сад на 280 мест построят в Сергиевом Посаде

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В рамках государственной программы Подмосковья в микрорайоне Зубачево поле в Сергиевом Посаде построят новый детский сад на 280 мест. Уже определили подрядчика, который займется проектированием и строительством объекта, об этом рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья.

«Контракт заключен с ООО „МодульСтройИнжиниринг“. Завершить строительство детского сада и ввести его в эксплуатацию планируется в 2024 году», — уточнили в ведомстве.

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Новый детский сад будут строить за счет средств областного и муниципального бюджетов. Проектировать и строить будут в рамках единой закупки, таким образом получится сократить общие сроки реализации проекта.

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В детском саду появятся просторные групповые ячейки, в которых разместят спальни и игровые комнаты, там построят просторные залы для занятий музыкой и физкультурой, там появятся большой медицинский блок с процедурным кабинетом, пищеблок и некоторые технические и административные помещения. На территории, которая прилегает к детскому саду, оборудуют теневые навесы, детские игровые и спортивные комплексы, там проведут благоустройство территории, высадят новые деревья и кустарники.

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