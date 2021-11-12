Новый детский сад на 250 мест построят в Реутове к 2023 году

Детский сад на 250 мест построят в микрорайоне 10А Реутова. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов совместно с главой округа Станиславом Каторовым заложил сегодня первый камень нового дошкольного учреждения.

«Сад включен в госпрограмму „Строительство объектов социальной инфраструктуры“. Это поможет частично решить вопрос с нехваткой мест в дошкольных образовательных учреждениях. В саду по плану заработают 12 дошкольных групп, в том числе 4 ясельных. Здание будет отвечать всем требованиям комфорта и безопасности», — сказал Игорь Брынцалов.

«Это долгожданное событие для жителей микрорайона. Рассчитываем сдать объект уже в 2023 году», — сообщил Станислав Каторов.

В Реутове за последние три года появилось 550 дополнительных мест в дошкольных учреждениях. Поскольку вопрос остается актуальным, в ближайшие 5 лет в округе создадут еще 715 мест, сказал Игорь Брынцалов.

«Места в детских садах создаются не только благодаря строительству новых учреждений, но и за счет выкупа подходящих помещений, а также ремонта существующих. В 2021 году была запущена программа создания мини-садов. До конца этого года в регионе будет создано около 3 тысяч мест, а в 2022 году — еще 8 тысяч мест», — добавил Брынцалов.

В Московской области до конца 2021 года в области будет построено 16 дошкольных учреждений, в плане на 2022 год — еще 40 детсадов.