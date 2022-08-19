Новый детский сад на 250 мест построят в Подольске в 2023 году

В рамках госпрограммы Подмосковья в Подольске на улице Вокзальной построят детский сад на 250 мест. Уже найден подрядчик, который займется строительством объекта. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

«Контракт заключен с ЗАО „МНК-Групп“. Завершить строительство объекта и ввести его в эксплуатацию планируется в следующем году», — уточнили в ведомстве.

Детский сад будут строить за счет бюджетных средств. Трехэтажное здание разместится на площади порядка 3,7 тысячи квадратных метров. В нем будут 12 групп, которые предназначены для детей от 1,5 до 7 лет. В саду предусмотрят просторные групповые и спальные помещения, несколько залов для занятий спортом и музыкой, кабинеты психолога и логопеда, медицинский кабинет и класс для детского творчества.

На улице для детей оборудуют игровые площадки с беседками и навесами для прогулок, а также спортивную площадку.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии новых школ и детских садов в Подмосковье 1 сентября. В этом году учреждения региона примут свыше миллиона учеников.