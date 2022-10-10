Новый детский сад на 250 мест построят в Подольске в 2023 году | 360°

Подмосковье 10 октября 2022, 21:02 Поделиться Telegram

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Viber Новый детский сад на 250 мест построят в Подольске в 2023 году

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В Подольске скоро откроется новый детский сад, который будет достаточно большим. Он сможет принять сразу 250 воспитанников. Здание возводится по программе Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Жители заложили капсулу времени.

«Юные подольчане должны начать посещать детский садик новый современный, со всем необходимым оборудованием. И наша задача — задача органов власти, администрации, совета депутатов — создать все необходимые комфортные условия не только для проживания подольчан. Очень важно, чтобы мы успевали строить социальную инфраструктуру», — сказал глава Подольска Дмитрий Жариков.

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Теперь в Подольске появится еще больше мест для детей. В группах создадут максимально комфортные условия, чтобы каждый ребенок чувствовал себя уютно. Строительство четырехэтажного здания собираются закончить уже следующей осенью, его общая площадь составит порядка 3,7 тысячи квадратных метров.

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«В первую очередь мы сейчас занимаемся подготовкой строй площадки, обустроим бытовой городок, ну и также параллельно приступили к разработке котлована. То есть в первую очередь мы разработаем котлован, чтобы через полторы две недели приступить уже к устройству фундаментов», — рассказал заместитель генерального директора ЗАО МНК-групп Роман Караваев.

Каждый этап строительства заранее распланировали и расписали. Например, уже к этому Новому году поднимут корпус здания. Причем, это не единственный проект, строительство которого сейчас ведется в Подольске.

«У нас в настоящее время ведется строительство детского сада на 240 мест на улице Школьная. В этом году мы планируем до конца года провести капитальный ремонт в детском саду на 240 мест „Теремок“, — сказала заместитель главы администрации Подольска Елена Лебеденко.

Сейчас в Подольске функционируют 18 муниципальных дошкольных образовательных организаций. В них занимаются почти 20 тысяч воспитанников до 7 лет.

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