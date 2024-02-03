Подмосковье 03 февраля 2024, 23:24 Новый детский сад на 250 мест открыли в Королеве Надежда Егорова

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Новое трехэтажное здание детского сада открыли в Королеве. Оно рассчитано на 250 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Учебное заведение оборудовано помещениями для колясок, медицинским блоком, столовой, а также залами для занятия музыкой и физкультурой. Для каждой группы предусмотрена отдельная раздевалка, туалет, спальная, игровая и даже буфет.

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На территории детского сада разместили игровые и спортивные площадки с навесами от солнца и дождя, горки и качели. Объект возвели по программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Его открытия с нетерпением ждали жители двух близлежащих жилых комплексов. Они были вынуждены возить детей в сады других районов. Учебное заведение входит в состав образовательного комплекса гимназии № 18.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте детских садов в регионе.

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