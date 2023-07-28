Подмосковье 28 июля 2023, 16:59 Новый детский сад на 250 мест откроют в Мытищах осенью пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Детский сад на 250 мест строится в микрорайоне 25А в Мытищах. Открыть новое учреждение планируется к 1 сентября.

Чтобы завершить строительство в срок, на объекте работают порядка 200 человек. Там уже завершаются фасадные и кровельные работы, идет чистовая отделка и устройство внутренних инженерных сетей.

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Параллельно ведется благоустройство прилегающей территории. Рабочие устанавливают групповые площадки и малые архитектурные формы. Выдача направлений для зачисления детей в новый сад начнется с 20 августа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в регионе.

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