Подмосковье 29 декабря 2023, 04:00 Новый детский сад на 220 мест появится в Щелкове в конце 2024 года Фото: Минстрой Подмосковья

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В Щелкове на улице Школьная продолжается строительство детского сада на 220 мест. Его откроют в декабре 2024 года, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

«Подрядчик ведет монолитные работы по возведению здания детского сада на уровне первого этажа здания», — уточнили в ведомстве.

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В детском саду предусмотрели помещения для охраны, медблок, пищеблок, групповые ячейки, залы для музыкальных и физкультурных занятий и другие зоны. Общая площадь здания составит четыре тысячи квадратных метров.

На территории обустроят игровые площадки и зоны для занятий физкультурой, освещение. Ее озеленят и благоустроят. В дошкольном учреждении будут заниматься 11 групп детей от 1,5 до семи лет.

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