Новый детский сад на 220 мест открылся в Люберцах

Второй корпус детского сада № 19 открылся в Люберцах. Он рассчитан на 220 воспитанников, сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

«Сад на 220 мест — большой и комфортный. Тут современные группы, профессиональные воспитатели и все самое необходимое для ребенка. Учреждение в строящемся микрорайоне, где уже много семей с детьми, поэтому социальная инфраструктура очень нужна. Сегодня первый день — родители и ребята довольны», — отметила Ирина Каклюгина.

Новое дошкольное учреждение сократит очередность в микрорайоне почти на 30%, а скоро там появится еще один сад на 350 мест, добавила вице-губернатор.

Это уже пятый детский сад, который открыли в Московской области с начала года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о масштабной закладке новых образовательных центров. Более 22 миллиардов рублей вложат в строительство школ и детских садов в 2022 году.