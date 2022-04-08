Новый детский сад на 200 мест построят в Химках

В городском округе Химки, в микрорайоне Левобережный, будет построен детский сад. Он сможет принять 200 детей. Об этом сообщил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

В данный момент идет подготовка к конкурсу на проектирование и строительство объекта. В новом детском саду размесят групповые помещения, зал для музыкальных занятий, спортзал и медицинский блок. Во дворе будут оборудованы игровые и спортивные площадки.

«Мы понимаем, как важно решать проблему очередей в детских садах. Число дошкольников в нашем округе за пять лет выросло на 30% — до 16 тысяч. При поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева мы каждый год открываем новые детские сады — в том числе мини-формата по программе «Палисадики», — отметил глава Химок.

Свои просьбы о строительстве детского сада в микрорайоне Левый Берег жители озвучивали во время предвыборной кампании «Единой России» в 2021 году. Всего от химчан в приемную местного отделения партии поступило 1086 просьб, связанных со сферой образования. Исполнение этих задач находится на контроле «Единой России». Детский сад в Химках возведут в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

Кроме того, в Химках реконструируют детский сад № 43. Его полностью модернизируют: сделают более вместительным и комфортным. Детский сад № 43 отметил свое 55-летие и попал в очередь на реконструкцию, так как не способен вмещать большее количество детей. При том, что в округе расположены крупные жилые массивы и есть большая потребность в детских садах. Начало работ запланировали на май 2023 года. А уже в первой половине 2024 года новый детский сад откроет свои двери.

Также в 2022 году в Химках планируют открыть шесть новых детских садов мини-формата в рамках программы губернатора «Палисадики». В январе этого года в Химках уже начали работу два таких дошкольных отделения — на базе школ № 31 и 32.

Новое дошкольное учреждение на Левом Берегу будет сдано в 2024 году.