Детский сад на 170 мест построят в Люберцах

Новый детский сад построят в жилом комплексе «Облака 2.0» в Люберцах. Он примет 170 воспитанников. Дошкольный центр откроют в начале 2024 года.

Внутри обустроят кабинеты логопеда, психолога, пространства для кружков, залы для занятий музыкой и спортом.

Об этом рассказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова. Застройщик — компания 3-RED.

В саду появится ясельная группа. Будет шесть групп для ребят в возрасте от трех до шести лет и одна подготовительная для тех, кто постарше.

Ранее стало известно, что школу для 1,1 тысячи ребят построят рядом с жилым комплексом «Новокрасково» в Люберцах.

Накануне Дня защиты детей губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и вице-премьер России Татьяна Голикова дали старт строительству 20 школ в регионе.