Подмосковье 25 марта 2024, 14:37 Новый детский сад на 150 мест появится в историческом центре Одинцова Министерство жилищной политики Московской области

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В жилом комплексе «Сердце Одинцово» построят новый детский сад на 150 мест. Он будет рассчитан на шесть групп детей в возрасте от двух до семи лет. В здании предусмотрены все необходимые помещения для комфортного пребывания и развития малышей: игровые и спальные комнаты, буфетные, раздевалки, а также санузлы.

В новом детском саду появятся специализированные залы для занятий музыкой и физкультурой, комната для развивающих уроков и кабинет логопеда.

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Особое внимание уделят благоустройству прилегающей территории. Для воспитанников оборудуют игровые площадки с безопасным покрытием, зоны для спорта и творчества, а также места для изучения правил дорожного движения.

Напомним, ЖК «Сердце Одинцово» представляет собой современный жилой комплекс, состоящий из десяти монолитно-кирпичных домов, расположенных в историческом центре Одинцова. Помимо детского сада, в планах застройщика также возведение поликлиники и реконструкция двух школ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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