Новый детский сад на 125 мест появится в Озерах вместо обветшавшего «Подсолнушка»

Здание детского сада «Подсолнушек» в городском округе Озеры снесут, так как ремонт гнилых деревянных перекрытий признан нецелесообразным. Вместо него на этом месте будет построен новый детсадик на 125 мест. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Здание старого детского сада. Источник фото: администрация городского округа Озеры

Детский сад № 3 «Подсолнушек», расположенный в городском округе Озеры, закрылся на ремонт в 2010 году. В 2011-12 годах в дошкольном учреждении ремонт частично был сделан, но из-за недостаточного финансирования работы остановились.

В 2018 году Мособлэкспертиза дала заключение, что ремонт здания 1923 года постройки нецелесообразен, так как деревянные перекрытия прогнили. Поэтому ветхое здание снесут, а на его месте построят новый сад.

Министерство строительного комплекса Московской области уже сообщило о завершении проектирование детского сада на 125 мест, который появится на улице Калинина в Озерах. Плановый ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2021 год.

В детсаду расположатся групповые ячейки с раздевалками, игровыми комнатами, спальнями и санузлами. Там предусмотрено наличие медицинского блока, музыкального и физкультурного залов, а также помещений для кружков, где будут проводиться развивающие занятия.

Прилегающую территорию комплексно благоустроят и озеленят. Запланирована установка теневых навесов, спортивных и игровых комплексов. Здание будет оборудовано с учетом доступности для маломобильных групп населения.

Глава городского округа Озеры Алла Черкасова подчеркнула, что муниципалитет шагнул вперед в решении вопроса обеспечения детей дошкольными учреждениями.

«Этот детский сад очень востребован, так как он является единственным дошкольным образовательным учреждением в центре города. Многие жители на приемах говорили об этом, направляли обращения. Строительство детского сада решит вопрос с местами для дошкольников в шаговой доступности. Для нас это главная задача — чтобы жителям было удобно, а для детей были созданы условия для современных комфортных занятий, их развития и воспитания», — сказала Алла Черкасова.

Источник фото: администрация городского округа Озеры

Анастасия Авраменко сейчас только ждет ребенка, но уже задумывается о том, в какой детский сад пойдет малыш. «Живем в центре города, поэтому нас новость о строительстве детского сада, безусловно, обрадовала. Это же самый настоящий подарок городу», — считает будущая мама.

Дочери Анастасии Роговой еще не исполнился годик. Молодая мама призналась, что мысли о том, что девочку придется возить в детский сад далеко от дома ее не радовали: «Это не очень удобно. Знаю, что многие молодые родители ждут открытия садика в центре города. Надеемся, что строительство скоро начнется, а мы будем наблюдать, как строится наш садик. А еще замечательно, что в него пойдет больше ста детей».

В Подмосковье проводится масштабная работа по строительству дошкольных образовательных учреждений. С 2013 года в области появилось около 400 детских садов. Сейчас ведется строительство еще 18 на 4,5 тысячи мест. Всего же в регионе более двух тысяч детских садов, а в почти сотне школ есть дошкольные группы.