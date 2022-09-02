Подмосковье 02 сентября 2022, 13:18 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Новый детский сад «Город детства» открылся в Ленинском округе фото с сайта pixabay.com

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В Ленинском округе открылся новый детский сад на 325 мест. Учреждение носит красивое название — «Город детства». Здание стало третьим корпусом уже существующего детского сада. В нем предусмотрена современная трансформируемая мебель, установлены видеопроекторы и экраны. В целом детский сад оснащен по последнему слову техники.

«Уникальная дошкольная организация, которая вошла в топ-500 садов России. Один из лучших вообще детских садов Российской Федерации. И вот этот замечательный коллектив, вот эта команда педагогов сегодня получает еще один корпус такого наполненного, такого красивого, современного детского сада», — рассказала заместитель главы администрации Ленинского Татьяна Квасникова.

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Детский сад выглядит очень красиво не только внутри, но и снаружи. На территории установили специальные прогулочные площадки для всех 13 групп детей. На них предусмотрено безопасное резиновое покрытие. Теневые навесы, которые спасут от жаркой погоды, сделаны только из натуральных материалов. Сделано также небольшое пространство для исследований и универсальная спортивная площадка. Этот детский сад стал по-настоящему долгожданным для местных жителей.

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В этом детском саду действительно есть все для того, чтобы малышам в нем было комфортно и интересно. Кроме того, в этом же микрорайоне строятся еще две школы, их собираются открыть уже в 2023 году.

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