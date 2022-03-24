Новый детский сад достроят в микрорайоне Лукино-Варино в 2022 году

Открытие нового детского сада в микрорайоне Лукино-Варино ждут с 2019 года. Он будет рассчитан на 250 детей — его достроят уже в этом году.

«Конечно, хочется, что бы все детишки были при деле. Не дома сидели, а развивались, социализировались. И, конечно, было бы очень хорошо, что бы новый садик быстрее открылся», — отметила жительница микрорайона Лукино-Варино Надежда Горбацевич.

Сейчас строительство детского сада продолжается, несмотря на вынужденный перерыв. Уже закончены работы по устройству несущих и ограждающих конструкций, а также кровли фасадов. Сейчас на объекте находятся порядка 50 рабочих.

«Приступили к благоустройству. Так же [делаем] работы по инженерным сетям. И заканчиваем отделочные работы», — рассказал главный инженер генерального подрядчика Сергей Перов.

В новом садике появятся группы с игровыми и спальными комнатами, служебно-административный блок, кабинеты для занятий с детьми, а также музыкальный и физкультурный залы. Там также будут оборудованы бассейн, медицинский кабинет и пищеблок.

Временно исполняющий полномочия главы Лосино-Петровского Сергей Джеглав отметил, что строительные работы пройдут в соответствии с графиком — вопреки всем трудностям.

«Ожидал увидеть худшее, но из того, что я услышал и увидел на объекте, меня это порадовало. Вопросы импортозамещения решены. Вопросы помощи и содействие региональных властей, министерства строительного комплекса есть. Это очень хорошо. Спасибо большое. Сами застройщики активно проработали все», — сказал он.

Строительство детского сада в Лукино-Варино рассчитывают закончить уже к августу 2022 года. Все работы находятся на контроле у администрации городского округа.