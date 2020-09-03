Новый детский сад достроили в подмосковном Подрезкове. Его смогут посещать 125 ребят

В подмосковных Химках достроили новый детский сад, который примет 125 ребят. Он появился в микрорайоне Подрезково. Это двухэтажный комплекс с просторными игровыми и спальными комнатами.

Разрешение на начало работы уже получено. Об этом сообщила пресс-служба областного Минстройкомплекса.

В здании подготовили залы для музыкальных и физкультурных занятий, столовую, медицинский и другие кабинеты.

Во внутреннем дворике обустроили теневые навесы, игровые и спортивные площадки. Всю территорию комплексно озеленили.

Новый детский сад в Подрезкове построили по национальному проекту «Демография».

В Подмосковье сегодня порядка двух тысяч детских садов — они работают в штатном режиме. С 1 сентября открыли шесть новых, построенных за бюджет региона, и 12 — за счет инвесторов.