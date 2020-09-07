Новый детский сад достроили в Химках. Он примет 250 ребят
Оно появилось благодаря национальному проекту «Демография». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья.
Это трехэтажное здание с просторными игровыми и спальными комнатами. Для ребят будут проводить занятия и в музыкальном зале. Обустроили отдельное физкультурное пространство.
В детском саду появились столовая, медицинский блок, кабинеты для развивающих занятий, административные помещения.
Внутренний дворик комплексно благоустроили и озеленили. На территории установили игровые и спортивные комплексы. Там же сделали теневые навесы.
В Подмосковье сегодня порядка двух тысяч детских садов — они работают в штатном режиме. С 1 сентября открыли шесть новых, построенных за бюджет региона, и 12 — за счет инвесторов.