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    07 сентября 2020, 13:19

    Новый детский сад достроили в Химках. Он примет 250 ребят

    Анастасия Аброськина

    На Парковой улице в подмосковных Химках завершили строительство детского сада. Заниматься там смогут 250 ребят. Разрешение на работу дошкольного учреждения уже выдали.
    Новый детский сад достроили в Химках. Он примет 250 ребят | Изображение 1

    Оно появилось благодаря национальному проекту «Демография». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья.

    Это трехэтажное здание с просторными игровыми и спальными комнатами. Для ребят будут проводить занятия и в музыкальном зале. Обустроили отдельное физкультурное пространство.

    Новый детский сад достроили в Химках. Он примет 250 ребят | Изображение 2

    В детском саду появились столовая, медицинский блок, кабинеты для развивающих занятий, административные помещения.

    Внутренний дворик комплексно благоустроили и озеленили. На территории установили игровые и спортивные комплексы. Там же сделали теневые навесы.

    В Подмосковье сегодня порядка двух тысяч детских садов — они работают в штатном режиме. С 1 сентября открыли шесть новых, построенных за бюджет региона, и 12 — за счет инвесторов.

    Новости SMI.FM