Подмосковье 08 декабря 2023, 11:00 Новый детский сад построят в подмосковном ЖК «Пригород Лесное» Группа "Самолет"

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Группа «Самолет» возведет новый детский сад на 250 мест в ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском городском округе. Разрешение на строительство выдали в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Группа "Самолет"

Трехэтажное здание площадью 3445 квадратных метров выполнят в современном стиле с использованием декоративной штукатурки, керамической плитки и клинкерного кирпича.

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Детский сад будет включать 10 групп с игровыми, спальнями и прочими необходимыми помещениями. Также предусмотрены музыкальный и спортивный залы, кабинет логопеда и другие комнаты. На территории расположат игровые и спортплощадки, зону отдыха.

Комплекс «Пригород Лесное» реализует группа «Самолет». На его территории уже работают несколько детских садов и две школы. К 2032 году здесь должно появиться 16 детсадов, 11 школ и другие объекты инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах региона.

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