Новый детский игровой комплекс открылся в можайской Уваровке

В рабочем поселке Уваровка Можайского городского округа торжественно открылась новая детская площадка. Это первый игровой комплекс в этом году, установленный по программе губернатора «Наше Подмосковье». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Тематикой игрового комплекса в рабочем поселке Уваровка стал «Транспорт». Площадь детской площадки составила 450 квадратных метров. На территории комплекса установлены горки, спортивные сооружения, качели и другие игровые элементы. Основание имеет безопасное резиновое покрытие.

Глава Можайского городского округа Дмитрий Абаренов подчеркнул важность того, чтобы дети посещали современные и безопасные игровые площадки.

«Именно поэтому мы уделяем большое внимание созданию в округе необходимых условий для безопасного детского досуга», — сделал акцент Дмитрий Абаренов. По его словам, округ преображается с каждым днем, и жители уже сами могут оценить изменения.

Источник фото: администрация Можайского городского округа

«Спасибо губернатору Московской области за поддержку, каждый год мы устанавливаем качественные, интересные, а самое главное — безопасные детские площадки», — добавил глава муниципалитета.

Дмитрий Абаренов рассказал, что до конца месяца планируется завершить благоустройство на территории парка в Уваровке, где разместилась новая детская площадка. В зоне отдыха появятся дополнительные тропинки и будет установлено освещение.

В ближайшее время в Можайске планируется торжественное открытие нового игрового комплекса на улице Московской. Еще две площадки по программе губернатора появятся в деревне Клеменьтево на улице Юбилейной и в поселке Цветковский на улице Смоленской.

Кроме того, в рамках работ по благоустройству дворовых территорий в Можайском округе будет установлено еще 12 новых детских игровых комплексов.

Источник фото: администрация Можайского городского округа

«У нас очень большой населенный пункт, и все мы очень ждали открытия этой площадки. Место выбрано очень удачное — рядом дом культуры, где постоянно проводятся различные мероприятия, — прокомментировала жительница Уваровки Елизавета Петрова. — Площадка получилась большая, красочная и интересная».

Елизавета Петрова призналась, что игровой комплекс таких больших размеров оказался неожиданностью. «Мы с радостью ходим сюда гулять. Дети счастливы! И что еще очень важно, на мой взгляд, — эта площадка интересна детям разного возраста: и малышам, и подросткам», — заключила жительница Уваровки.