Новый детский игровой комплекс откроют в Люберцах

В этом году в парке Сказок поселка Томилино откроют новый детский игровой комплект. Он станет всесезонным пространством для отдыха детей и взрослых городского округа Люберцы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

«Томилинский парк Сказок — излюбленное место для отдыха и прогулок местных жителей. На этой неделе в парке приступили к обустройству зоны для отдыха. Сейчас ведутся подготовительные работы. Завершить обустройство площадки планируем к концу августа», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Игровое пространство по стилистике будет соответствовать природному окружению парка. Для его создания используют натуральные материалы оборудования и покрытий — — дерево, металл, песок, гравийный отсев. Разлечение по вкусу смогут найти все: для посетителей поставят многофункциональные игровые комплексы с горками, лазательное оборудование, качели, «тарзанку», карусели, игровой ландшафт с трубами-проходами, кочки.

Площадка будет поделена на три зоны: сектор для маленьких детей, площадка с качелями, а также сектор смешанного типа для детей разных возрастов. Кроме того, на территории высадят деревья и цветущие кустарники.

Новые функциональные зоны в 2022 году обустроят в 14 парках Московской области в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».