Подмосковье 21 февраля 2024, 15:15 Новый детский городок установили в Балашихе Источник фото: Ирина Мальцева

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Современный детский городок с горками, качелями, турниками и другими игровыми элементами для самых маленьких установили на Береговой улице в микрорайоне Керамик в Балашихе. Работы по благоустройству во дворе домов 5 и 9 велись с октября прошлого года

До конца прошлого года оборудовали тротуары, высадили газон. На детской площадке смонтировали оборудование, уложили безопасное цветное мягкое резиновое покрытие.

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Всего в прошлом году в Балашихе по программе «Формирование современной комфортной городской среды» модернизировали 34 детские площадки общей площадью более пяти тысяч квадратных метров.

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