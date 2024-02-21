21 февраля 2024, 15:15
Новый детский городок установили в Балашихе
Современный детский городок с горками, качелями, турниками и другими игровыми элементами для самых маленьких установили на Береговой улице в микрорайоне Керамик в Балашихе. Работы по благоустройству во дворе домов 5 и 9 велись с октября прошлого года
До конца прошлого года оборудовали тротуары, высадили газон. На детской площадке смонтировали оборудование, уложили безопасное цветное мягкое резиновое покрытие.
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Всего в прошлом году в Балашихе по программе «Формирование современной комфортной городской среды» модернизировали 34 детские площадки общей площадью более пяти тысяч квадратных метров.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион находится в лидерах по строительству и обновлению школ.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Детские сады
Балашиха
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