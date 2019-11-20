  • Качели, песочный дворик и тренажеры. Новый детский городок открыли в Рузе

    20 ноября 2019, 20:21

    Алена Сырбу

    Современный детский городок построили в Рузе. Он тематический и выполнен в лесном стиле, который выбрали сами дети. Два игровых комплекса появились на площади 450 квадратных метров по губернаторской программе «Наше Подмосковье».
    Качели, песочный дворик и тренажеры. Новый детский городок открыли в Рузе

    На них расположились качели разных видов, карусель, спортивные тренажеры. Кроме того, есть песочный дворик и удобные скамейки. Игровая площадка оборудована специальным резиновым покрытиям и соответствует всем требованиям безопасности.

    Качели, песочный дворик и тренажеры. Новый детский городок открыли в Рузе | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Дети и их родители довольны новым игровым комплексом. Тематику «Лес» они выбирали сами. Площадка хорошо видна из окон окрестных домов, а разнообразие представленных на ней игровых элементов дает надежду, что дети будут проводить здесь времени больше, чем за гаджетами.

    Качели, песочный дворик и тренажеры. Новый детский городок открыли в Рузе | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    «Дома сидит в телефоне, в компьютере, а так поинтереснее ему — пойти поиграть, побегать, попрыгать, полазать там. Очень интересно», — отметила жительница Рузы Наталья Меделко

    Проектировщики игрового комплекса оставили много открытого пространства для подвижных игр. Всесезонная детская площадка построена в рамках губернаторской программы «Наше Подмосковье. Особенно важно, что она — безопасная.

    Качели, песочный дворик и тренажеры. Новый детский городок открыли в Рузе | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    „Качели не только для самых больших, но и для самых маленьких. Его можно туда посадить и даже не придерживать: с ним качаешься, развлекаешься, покрытие тут мягкое — если ребенок споткнулся и упал, это будет не больно“, — подчеркнула жительница Рузы Карина Бухарова.

    Качели, песочный дворик и тренажеры. Новый детский городок открыли в Рузе | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    Всего в этом году в Рузском городском округе запланировано комплексное благоустройство 16 дворовых территорий. На 13 объектах все готово, еще на трех площадках осталось уложить только резиновое покрытие.

    Качели, песочный дворик и тренажеры. Новый детский городок открыли в Рузе | Изображение 5
    Источник фото: телеканал «360»

    Сегодня мы присутствуем на открытии детской площадки! Площадка эта построена по губернаторской программе. Детишки безумно рады, веселятся», — отметил глава Рузского городского округа Николай Пархоменко.

    Качели, песочный дворик и тренажеры. Новый детский городок открыли в Рузе | Изображение 6
    Источник фото: телеканал «360»

    Почти готова и еще одна детская площадка в Рузском городском округе — в деревне Нестерово. Она будет оформлена в стиле «экогород». 2019 год — завершающий для губернаторской программы: с 2013 года в Московской области установлено более тысячи (1004) современных детских игровых площадок.