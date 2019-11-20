Качели, песочный дворик и тренажеры. Новый детский городок открыли в Рузе

Современный детский городок построили в Рузе. Он тематический и выполнен в лесном стиле, который выбрали сами дети. Два игровых комплекса появились на площади 450 квадратных метров по губернаторской программе «Наше Подмосковье».

На них расположились качели разных видов, карусель, спортивные тренажеры. Кроме того, есть песочный дворик и удобные скамейки. Игровая площадка оборудована специальным резиновым покрытиям и соответствует всем требованиям безопасности.

Источник фото: телеканал «360»

Дети и их родители довольны новым игровым комплексом. Тематику «Лес» они выбирали сами. Площадка хорошо видна из окон окрестных домов, а разнообразие представленных на ней игровых элементов дает надежду, что дети будут проводить здесь времени больше, чем за гаджетами.

Источник фото: телеканал «360»

«Дома сидит в телефоне, в компьютере, а так поинтереснее ему — пойти поиграть, побегать, попрыгать, полазать там. Очень интересно», — отметила жительница Рузы Наталья Меделко

Проектировщики игрового комплекса оставили много открытого пространства для подвижных игр. Всесезонная детская площадка построена в рамках губернаторской программы «Наше Подмосковье. Особенно важно, что она — безопасная.

Источник фото: телеканал «360»

„Качели не только для самых больших, но и для самых маленьких. Его можно туда посадить и даже не придерживать: с ним качаешься, развлекаешься, покрытие тут мягкое — если ребенок споткнулся и упал, это будет не больно“, — подчеркнула жительница Рузы Карина Бухарова.

Источник фото: телеканал «360»

Всего в этом году в Рузском городском округе запланировано комплексное благоустройство 16 дворовых территорий. На 13 объектах все готово, еще на трех площадках осталось уложить только резиновое покрытие.

Источник фото: телеканал «360»

Сегодня мы присутствуем на открытии детской площадки! Площадка эта построена по губернаторской программе. Детишки безумно рады, веселятся», — отметил глава Рузского городского округа Николай Пархоменко.

Источник фото: телеканал «360»

Почти готова и еще одна детская площадка в Рузском городском округе — в деревне Нестерово. Она будет оформлена в стиле «экогород». 2019 год — завершающий для губернаторской программы: с 2013 года в Московской области установлено более тысячи (1004) современных детских игровых площадок.