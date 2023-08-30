Подмосковье 30 августа 2023, 15:05 Новый детский автогородок открыли в Балашихе Телеканал «360»

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Детский автогородок торжественно открыли в Балашихе. Здесь ребята смогут углубленно изучать правила дорожного движения в условиях, приближенных к реальным.

Изучать ПДД нужно с раннего детства, чтобы безопасность на дороге вошла в полезную привычку. Этим каждый день занимается отдел пропаганды безопасности дорожного движения во всех городских округах Подмосковья. В преддверии Дня знаний дети Балашихи получили прекрасный подарок — новый автогородок с настоящими дорогами, пешеходными переходами и знаками.

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«Благодарю главу городского округа и его команду за внимание к теме безопасности дорожного движения. Это замечательный объект, где ребятам смогут попробовать свои знания в условиях, приближенных к реальным», — отметил заместитель начальника Госавтоинспекции Подмосковья Владимир Севостьянов.

В городке можно попробовать правильно пересекать проезжую часть, поучиться езде на велосипеде и отработать другие навыки поведения на дороге.

Перед открытием городка для гостей работали несколько тематических площадок. Здесь же организовали выставку современной и советской техники Госавтоинспекции и обучающий мастер-класс в специализированном автобусе-тренажере.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 30 новых школ 1 сентября. Двери распахнут и 25 детских садов.

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