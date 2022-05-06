Новый детсад построят в Кубинке

Строительство нового детского сада в Кубинке идет полным ходом. Сейчас рабочие армируют второй и третий этажи будущего дошкольного учреждения.

Площадь здания — более пяти тысяч квадратных метров. В нем предусмотрены просторные игровые и спальные комнаты, актовый зал. Особое внимание проектировщики уделили детям с ограниченными возможностями. Для них в садике будет создана безбарьерная среда.

«Мы вместе с депутатами, вместе с родителями, проверяем ход строительства. Помогаем подрядчику, если возникают какие-то сложности с закупкой материала, с импортозамещением, с налаживанием коммуникаций с поставщиками оборудования», — рассказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

После открытия садик сможет принять 330 воспитанников. Объект сдадут в срок. Строительные работы планируют завершить в ноябре, а в декабре новый детский сад откроет свои двери для детей Кубинки.