Новый деловой центр построили в Шереметьево. Там создадут 500 рабочих мест

В аэропорту Шереметьево построили новое здание. Помещения в нем будут сдавать в аренду, сообщила пресс-служба Министерства жилищной политики Подмосковья.

Площадь здания составляет 6,2 тысячи квадратных метров. В нем могут разместиться гостиница и несколько организаций. После того, как компании заработают, в Московской области откроют 500 дополнительных вакансий.

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«Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию административного здания в Химках. После того, как все компании там начнут свою работу — будет создано дополнительно 500 рабочих мест в экономике региона», — рассказала Инна Федотова, министр жилищной политики региона.

Также во время строительства здания в регион привлекли 600 миллионов рублей частных инвестиций.