Новый деловой центр построят в Долгопрудном в 2024 году | 360°

Подмосковье 29 сентября 2022, 14:55 Поделиться Telegram

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Viber Новый деловой центр построят в Долгопрудном в 2024 году

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В Подмосковье начинается масштабный инвестиционный проект, который предполагает строительство нового административно-делового центра в Долгопрудном. Землю для его строительства предоставили инвестору в аренду по упрощенной процедуре, без проведения аукциона. С таким сообщением выступила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Новый центр планируется запустить уже в 2024 году. Инвестиции в проект составят порядка 45 миллионов рублей. Реализация этого проекта позволит привлечь в регион частные инвестиции и будет способствовать развитию локальной бизнес-среды. Учитывая важность этого проекта для городского округа, земельный участок под его реализацию был предоставлен компании в аренду на срок девять с половиной лет», — отметила Екатерина Зиновьева.

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Ожидается, что объект займет площадь порядка 3,8 тысячи квадратных метров. Инвестором выступит ООО «Рынок Подмосковья-2», который возьмет на себя обязательства по его проектированию, строительству и созданию внешних коммуникационных сетей, оснащению объекта оборудованием и благоустройству прилегающей к нему территории.

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил использовать полученный опыт на практике и продолжать упрощать процедуры и получение услуг для бизнеса.

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