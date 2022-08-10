Новый бренд напитков для здорового образа жизни появится в Подмосковье

«Московская Пивоваренная Компания» запланировала расширение безалкогольной продукции. Под брендом Fahrenheit она займется производством напитков для поддержания здорового образа жизни. Об этому рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.

Как рассказал зампред правительства Георгий Филимонов, первым продуктом линейки стала витаминная вода без сахара со вкусом лимона, лайма и мяты.

«Напитки Fahrenheit не только вкусные, но и полезные: они помогут восстановить силы после тренировок и физических нагрузок. Продукция „Московской Пивоваренной компании“ благодаря своему качеству известна не только в нашей стране, но и за ее пределами — в странах СНГ и дальнего зарубежья», — отметил зампред.

Московская пивоваренная компания работает с 2008 года. На ней производят восемь миллионов гектолитров напитков в год. Это пиво, сидры, медовуха, квас и другие напитки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что площадь проекта «Подмосковные 10 гектаров» увеличат в Подмосковье. По ней фермерские хозяйства могут бесплатно получить землю в пользование.