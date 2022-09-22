Новый борцовский зал открыли в Луховицах | 360°

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Новый борцовский зал открыли в Луховицах

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Новый борцовский зал оборудовали на месте гостиницы «Дельфин». Перепланировка заняла три месяца.

Будущие чемпионы отрабатывают приемы на новом борцовском ковре. В Луховицах открыли зал для занятий единоборствами. Его оборудовали на втором этаже спорткомплекса «Дельфин», где раньше находилась гостиница. Со временем гостиница перестала быть востребованной и помещение решили использовать для тренировок.

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В новом зале есть раздевалки и тренерская. С ремонтом помог меценат — депутат городского округа Луховицы, бывший воспитанник отделения греко-римской борьбы Александр Руденко.

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«Знаковое событие для нас. Я думаю, что мы буквально через год увидим серьезные результаты в греко-римской борьбе», — отметил глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

Греко-римской борьбой в городском округе Луховицы занимаются более 150 человек. Несколько дней назад местные спортсмены вернулись с Кубка России. По итогам поединков двое борцов из Луховиц вошли в сборную России. Кроме воспитанников секции греко-римской борьбы в новом зале смогут заниматься и другие спортсмены. Пловцы и легкоатлеты будут проводить здесь тренировки по общефизической подготовке.

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