Новый блок начальных классов в Луховицах достроят к 1 сентября

Новый корпус на улице Первомайской в Луховицах сможет принять 400 учеников уже 1 сентября. Ход завершения строительства начальной школы проинспектировал глава подмосковного Минстроя Владимир Локтев.

«На объекте завершаются отделочные работы, монтаж инженерных сетей, а также благоустройство территории. Перед застройщиком поставлена задача завершить все работы к 15 августа, чтобы 1 сентября сюда пошли дети», — сообщил Владимир Локтев.

Новый корпус начальной школы рассчитан на 400 учащихся. В нем будут размещены учебные классы, помещения для групп продленного дня, спортивный и актовый залы, библиотеки с медиатекой, столовая и административные помещения. Общая площадь здания составляет порядка 7 тысяч квадратных метров. На территории возле школы установлены игровые и спортивные комплексы.

Здание школы возводят в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры», строительство финансируется из областного и муниципального бюджетов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый детский сад в жилом комплексе «Гусарская баллада» в Одинцове появится к декабрю этого года, а школа — к началу осени 2023-го.