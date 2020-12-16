Новый безошибочный способ диагностики COVID-19 предложили подмосковные ученые

Сейчас в стране действуют три вида тест-систем, и процесс взятия анализа с помощью новых тестов мало чем отличается от привычного. Перед исследованием нужно несколько часов голодать. Затем у пациента просто берут кровь из вены.

«Существует такая проблема у диагностических лабораторий, что тест-системы от разных производителей, предназначенные для выявления антител, при исследовании одного и того же образца могут давать разный результат. В каком случае положительный, в каком-то — отрицательный», — объясняет начальник отдела перспективных разработок «ЭКОлаб» Александра Авдонина.

То, что результаты тестов на коронавирус могут быть ложноположительными или ложноотрицательными —не новость. Берут ли вам кровь на антитела из вены или пальца, в общем-то, неважно. Одна причин неточных результатов — мутации вируса. Любое изменение — и система его не увидит. Но есть антигены.

«Новый набор содержит все антигены коронавируса. Он дает стопроцентный ответ», — сказала начальник отдела перспективных разработок «ЭКОлаб» Александра Авдонина.

Источник фото: телеканал «360»

Антигены — частицы вируса, без которых невозможна выработка иммунитета. Именно на них организм и реагирует, когда вырабатывает всем известные антитела. Есть всего четыре вида COVID-антигенов коронавируса.

Точное диагностирование — это когда в исследовании отталкиваются не только от вируса в слюне/мокроте и не только от антител в крови. Идея с антигенами не новая, новая — технология.

Новые тест-полоски— главные элементы разработки. На них наносят специальный раствор и сыворотку крови пациента. Все проявляется по аналогии с тестами на беременность: если человек не болел, тест-полоска будет пустой. Если антитела найдены, появится яркая линия. Потом результаты с полосок расшифровывают в лаборатории и отправляют к врачу.

Источник фото: телеканал «360»

Разработка от идеи до воплощения — в подмосковной компании «ЭКОлаб». Здесь есть и лаборатории, и производства. Пока они выпускают новые тесты только для клинических испытаний. Зарегистрируют продукцию в следующем году, но на полках аптек она не появится.

«Ее можно использовать только в лабораториях, с квалифицированным персоналом, все-таки там присутствует и кровь инфекционная. В открытых продажах она может появиться, если лаборатория какая-то закупит или больницы, или поликлиники», — сообщил генеральный директор «ЭКОлаб» Вячеслав Борисов.

Что-то из разработок компании уже есть на рынке. Например, экспресс-тесты. С ними можно узнать диагноз уже через 10 минут. По сути, экспресс-тесты направлены только на выявление антител классов G и М в крови. Их концентрацию они не покажут. Для решения этой задачи и придумана новинка.